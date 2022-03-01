Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Количество участников флэшмоба в поддержку проведения Россией спецоперации в защиту Донбасса растёт в Петербурге каждый день. Городские группы в социальных сетях публикуют новые фото петербуржцев с символом Z.

Z на автомобиле в поддержку специальной военной операции Скриншот публикации в группе «БУДЬ В КУРСЕ! Невский район» в «ВКонтакте»

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Знак Z, который наносят на технику российские войска в ходе спецоперации, стал для петербуржцев и всех жителей России способом сообщить о своей гражданской позиции. Таким образом, нанося на любые поверхности этот символ, люди выражают поддержку действий руководства России.

Всё чаще в городе стали встречаться автомобили, на которых имеется этот символ. Водители используют различные средства для нанесения, чаще всего клейкие ленты белого цвета. Также символ наносят на городские объекты с помощью баллончиков.

Помимо символа Z для выражения позиции используют хэштег #мненестыдно. В социальной сети Instagram под ним опубликовано уже 23 185 постов. А сам Z фигурирует во фразе «Zа мир», которая часто его сопровождает. Активно этот хэштег распространяется и в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин для выражения поддержки вывесил флаг ДНР на фасаде своего офиса. Он расположен рядом с российским триколором.

Читайте ранее в этом сюжете: Беглов: Санкции против российских банков не скажутся на развитии Петербурга