В Петербурге растёт число участников флешмоба «Z» в поддержку спецоперации
Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Количество участников флэшмоба в поддержку проведения Россией спецоперации в защиту Донбасса растёт в Петербурге каждый день. Городские группы в социальных сетях публикуют новые фото петербуржцев с символом Z.
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Знак Z, который наносят на технику российские войска в ходе спецоперации, стал для петербуржцев и всех жителей России способом сообщить о своей гражданской позиции. Таким образом, нанося на любые поверхности этот символ, люди выражают поддержку действий руководства России.
Всё чаще в городе стали встречаться автомобили, на которых имеется этот символ. Водители используют различные средства для нанесения, чаще всего клейкие ленты белого цвета. Также символ наносят на городские объекты с помощью баллончиков.
Помимо символа Z для выражения позиции используют хэштег #мненестыдно. В социальной сети Instagram под ним опубликовано уже 23 185 постов. А сам Z фигурирует во фразе «Zа мир», которая часто его сопровождает. Активно этот хэштег распространяется и в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, ранее петербургский бизнесмен Евгений Пригожин для выражения поддержки вывесил флаг ДНР на фасаде своего офиса. Он расположен рядом с российским триколором.