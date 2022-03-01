Москва, 1 марта 2022, 14:33 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине преследует цель спасения людей, демилитаризацию и денацификацию этой страны, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в формате видеообращения.
Он добавил, что в условиях грубейшего попрания прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них восьмилетней войны со всеми признаками геноцида, упорного отказа Запада призвать украинские власти к порядку, а также отсутствия какой-либо реакции со стороны правозащитных структур ООН, ОБСЕ и СЕ, Москва не могла оставаться безучастной к судьбе четырехмиллионного Донбасса.