Москва, , 14:33 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине преследует цель спасения людей, демилитаризацию и денацификацию этой страны, заявил 1 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в формате видеообращения.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Цель наших действий — спасение людей путем выполнения наших союзнических обязательств, а также демилитаризация и денацификация Украины, чтобы подобное никогда больше не повторялось», — заявил Лавров.

Он добавил, что в условиях грубейшего попрания прав русских и русскоязычных граждан Украины, развязанной против них восьмилетней войны со всеми признаками геноцида, упорного отказа Запада призвать украинские власти к порядку, а также отсутствия какой-либо реакции со стороны правозащитных структур ООН, ОБСЕ и СЕ, Москва не могла оставаться безучастной к судьбе четырехмиллионного Донбасса.