* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 1 марта, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганском городе Хост подвергли истязаниям нескольких молодых людей за уважение к афганскому национальному флагу, высказанное в социальных сетях.

Флаг Афганистана

На фотографиях, отправленных в издание Afghanistan International, запечатлены несколько молодых людей с частично остриженными радикалы волосами и висящими на шее лохмотьями афганского флага.

Отправитель снимков сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали молодых людей за почитание и уважение, оказанное национальному флагу, и его поддержку в соцсетях.