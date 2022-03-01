1 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что мэр города Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора Киевом подозревается в государственной измене.

Мирослава Романенко, , 15:14 — REGNUM Мэр города Купянска (Харьковская область) Геннадий Мацегора подозревается в государственной измене. Об этом сообщила 28 февраля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению генерального прокурора, «госизмена» заключается в том, что мэр Купянска якобы предоставил российским военным транспорт, жильё, воду и горючее. При этом Венедиктова признала, что территория Купянска фактически вышла из административного подчинения властям Украины.

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Новость обсудили на YouTube-канале издания Klymenko Time.

«После окончания войны жители оценят своего мэра. Это действительно подвиг в том безумии, что творится на Украине. Остаться человеком и подумать о людях», — написала Ольга Б.

«Просто интересно, а что он должен был сделать? Наверное, мобилизовать бабок, раздать «джавелины» детям и далее по списку. Его задача — нормальная жизнь горожан. С чем он и справился», — отметил Виталий Д.

«Сдали [город] ВСУшники, СБУ и прокуроры, которые сдристнули из города…» — отреагировал Kost Korn.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В этом и суть военной операции, и долг этого мэра — не допустить жертв со стороны мирного населения! А нацистам до людей всё равно (безразличны люди — М. Р.), их цель — удержать власть любыми средствами, даже… гибелью мирных граждан», — пишет один из участников обсуждения.

«Зато Зеленский готов «воевать» до последнего украинца, «защищая» клочок земли, который сам же и продал иностранцам», — написал Ozone077.

«Надеюсь, скоро всё-таки всё закончится. Мэр — молодец, сберёг свой город. Он же не гражданство российское принял. Не сбежал. Хотя мог бы, наверно…» — написала Елена Б.

«Он за людей переживает… А шваль, которая не планирует оставаться на Украине, вот эта шваль и грозит. Им все равно (плевать — М. Р.) на людей», — отреагировал Георгий Т.

«Он знал, на что он идёт, и знал прекрасно, какие будут последствия у него! В нынешнее время! Он сделал свой выбор! А как оно будет — хорошо или плохо — покажет время!» — пишет 19zenit85.

«А продать страну — великую Украину Евросоюзу, Америке — это не госизмена, это как назвать? А позволить [бывшей исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяне] Супрун, [бывшему министру финансов Украины Наталье] Яресько уничтожить медицину, экономику — это нормально. А доллар сожрал гривну, это как назвать, это по схеме? А потом посваливали в Лондон, это не госизмена?» — возмутилась Тамара П.

«Нет… надо было ему вооружить уголовников и разместить артиллерию возле жилых домов. Пора задуматься, кто истинный враг и предатель», — не без сарказма подытожил Кирилл П.