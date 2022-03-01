Москва, , 14:29 — REGNUM Для системообразующих предприятий России сформированы две группы мер. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер. Это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в текущей ситуации нужно время для изменения логистических цепочек, а также для пополнения оборотных средств. Отдельные меры поддержки будут предоставлены для малых и средних предприятий.