Москва, 1 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Для системообразующих предприятий России сформированы две группы мер. Об этом 1 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Для системообразующих предприятий сформированы две группы мер. Это точечная помощь тем, кто окажется в сложном положении из-за санкций, и мероприятия общего характера», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в текущей ситуации нужно время для изменения логистических цепочек, а также для пополнения оборотных средств. Отдельные меры поддержки будут предоставлены для малых и средних предприятий.