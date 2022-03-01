Москва, , 14:28 — REGNUM Когда жители РФ поймут, что транзакции с валютными счетами поддерживаются российской банковской системой, то они снова начнут возвращать денежные средства на валютные счета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил проректор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию о том, что российские банки стали повышать ставки по валютным вкладам, чтобы остановить отток средств.

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«В нынешних условиях, пока люди не успокоятся и не поймут, что проблемы с обслуживанием банковской системы РФ не существует, они будут пытаться выводить денежные средства со счетов, — сказал Сафонов. — После того, как они убедятся в том, что транзакции с валютными счетами поддерживаются нашей системой, пойдет обратная тенденция. Аналогичная ситуация была и с рублем. В 2021 году снижение стоимости депозитов при растущей инфляции привело к тому, что население стало защищать свои деньги, изымая рубли из банков. Причина была очень простая. Люди стремились переложиться из наличности в инвестиционные ресурсы либо в приобретение жилой недвижимости. Понятно, что сейчас, когда банки поднимут существенным образом стоимость вкладов, ожидать немедленной реакции со стороны населения сложно. Население будет смотреть на поведение финансовой системы (на ее способность устоять) и на движение цен на потребительском рынке».

Как полагает Сафонов, разворот в пользу возврата денежных средств в валюте в банки может произойти не ранее, чем через три месяца.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что финансовым властям РФ предстоит создавать мобилизационную экономику.

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