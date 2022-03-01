Орел, , 14:27 — REGNUM В Орловской области снизилось число официально зарегистрированных безработных граждан, при этом ряд сфер испытывают острую нужду в кадрах, сообщили 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Врачи

На конец февраля в регионе было зарегистрировано 2,4 тыс. человек, по сравнению с декабрем 2021 года список безработных сократился на 300 человек. В конце 2020 года было зарегистрировано около шести тысяч безработных. В декабре 2019 года, до введения ковидных ограничений, работу искали около трёх тысяч человек.

На начало марта 2022 года работодатели Орловской области заявили 8 тыс. вакансий. Наибольшую нужду в сотрудниках испытывают предприятия обрабатывающих производств (1,9 тыс. вакансий), учреждения здравоохранения (1,2 тыс. вакансий), организации сферы торговли (1,1 тыс. вакансий), сельхозпредприятия (876 вакансий).

Медики остаются и в списке наиболее востребованных профессий в регионе — острой остаётся нехватка врачей, медсестер, фельдшеров.