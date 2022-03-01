Курск, , 14:27 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 134 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

1 марта зарегистрировано 663 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на 53 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 104 тыс. 875 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 87 тыс. 852 пациента, в том числе 536 — за последние сутки.

Всего скончались 2289 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.