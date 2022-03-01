Уфа, 1 марта 2022, 14:30 — REGNUM Бывшего главу сельсовета в Башкирии заподозрили в служебном подлоге. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщается, что летом прошлого года администрация Уктеевского сельсовета и ООО «Успех» заключили муниципальный контракт на покупку и установку светофоров рядом со зданиями школ и детсадов.
Отмечается, что фирма взятые на себя обязательства не исполнила.
По версии следствия, глава органа местного самоуправления подписал акт приема-сдачи выполненных работ и оплатил их. В итоге бюджету сельского поселения был причинен ущерб в сумме 90 тысяч рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий и служебного подлога. Расследование дела продолжается.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии двух полицейских осудили за получение взяток.