Москва, , 14:25 — REGNUM Россия считает своими миллионы уроженцев Украины, которые сегодня живут в РФ, и не намерена ущемлять их интересы. Об этом, выступая 1 марта в формате видеоконференции на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит в Женеве, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров МИД России

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Он подчеркнул, что Россия с неизменным «уважением относимся к украинскому народу, его языку и традициям».

«Не намерены каким-либо образом ущемлять интересы граждан Украины, с которыми нас объединяют не только общая история, цивилизационное, духовное, культурное родство, но и просто кровные, семейные узы», — указал Лавров.

«Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее», — уверен глава российского внешнеполитического ведомства.

По его словам, главное — это «прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в «анти-Россию» в качестве смысла своего существования».

«Наблюдаемая сегодня в НАТО и ЕС настоящая истерика лишь подтверждает, что именно создание «анти-России» было и остается целью США и построенных Вашингтоном всех их союзников», — констатировал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 февраля по 1 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров должен был принять участие в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. Планировалось, что глава российского МИД проведёт беседу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишелем Бачелетом, а также ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

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28 февраля посольство РФ в Швейцарии сообщило, что визит российского министра в Женеву отменяется из-за запрета на полет самолёта главы МИД РФ в воздушном пространстве ряда стран-членов ЕС.