Кемерово, , 14:26 — REGNUM В Кемеровской области завтра, 2 марта, ожидается юго-западный ветер с переходом на западный 10−15 м/с, порывы до 23 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Метель Дарья Драй © ИА REGNUM

«Переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью −5…−10 °С, местами до — 15 °C, днём — −1…−6 °С», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 2 марта, прогнозируется переменная облачность, местами метель, на дорогах гололедица, снежный накат, температура ночью −8…−10 °С, днём — −3…−5 °С.