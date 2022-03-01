Кемерово, 1 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 2 марта, ожидается юго-западный ветер с переходом на западный 10−15 м/с, порывы до 23 м/с. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Дарья Драй ИА REGNUM Метель

«Переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежный накат. Температура воздуха ночью −5…−10 °С, местами до — 15 °C, днём — −1…−6 °С», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове завтра, 2 марта, прогнозируется переменная облачность, местами метель, на дорогах гололедица, снежный накат, температура ночью −8…−10 °С, днём — −3…−5 °С.