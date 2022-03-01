Сеул, , 14:21 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил обеспокоенность по поводу «новой холодной войны». Об этом сообщает Yonhap News.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

В речи, посвященной годовщине Первомартовского движения за независимость, глава государства подчеркнул, что Южная Корея должна иметь силу, чтобы не допустить, чтобы глобальные державы помыкали ею.

«Международный порядок колеблется на фоне кризиса COVID-19, — сказал Мун Чжэ Ин. — Государственный национализм, стремящийся к гегемонии с помощью силы, также снова поднимает голову. Растут опасения по поводу новой холодной войны».

Ранее глава Южной Кореи отметил, что Сеул остается открытым для диалога с Японией.

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