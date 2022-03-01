Рига, 1 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

В Апшуциемс (западная Латвия) приехали семьи работающих на местном объекте украинских строителей. Об этом сообщило латвийского гостелевидение LTV, отметив, что семьи приняты в качестве беженцев.

Всего прибыло 25 граждан Украины — женщины и дети. Их мужья в Латвии давно, они работают на строительном объекте в Кестерциемсе. Как и их мужья, они прибыли из одной украинской деревни.

Сообщается, что местные жители с большим энтузиазмом обустраивают место жизни украинцев — бывшую школу. Приведены в порядок комнаты, привезеныстиральная машина, телевизор, памперсы.

«Мы очень надеемся, что дети почувствуют эту добрую энергию. Это хорошая аура. И островок мира здесь будет», — прокомментировала происходящеезаместитель исполнительного директора Тукумской краевой думы Байба Плявиня.

При этом сообщается, что украинцы отказались сниматься на камеру журналистов гостелевидения Латвии.