Москва, 1 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Подготовлен проект указа президента России о введении временных ограничений на выход из российских активов. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в правительстве.

Government.ru Михаил Мишустин

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Он рассказал о том, что в последние годы проводится курс на локализацию.

«Мы стремились привлечь в нашу страну и производителей конечной продукции, и их смежников, чтобы увеличить выпуск комплектующих на мощностях российских предприятий. Мы по-прежнему рассматриваем иностранный бизнес как потенциальных партнёров. И мы открыты к диалогу с конструктивно настроенными инвесторами», — заявил Мишустин.

По его словам, многие зарубежные компании успешно работают на российском рынке, а их выпускаемая на территории России продукция востребована также на международных рынках.

«В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — сказал глава правительства.

Мишустин выразил уверенность, что со временем санкционное давление спадёт.