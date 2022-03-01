Лима, , 14:19 — REGNUM Министр транспорта и коммуникаций Перу Хуан Сильва подал в отставку перед голосованием парламента страны о возможности импичмента. Об этом пишет Prensa Latina.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что обсуждение возможности импичмента чиновнику обсуждалось на пленарном заседании парламента Перу, когда президент страны Педро Кастильо в своём аккаунте в Twitter объявил об отставке Сильвы.

Председатель Конгресса депутатов Перу Марикармен Альва заявила на пленарном заседании, что, поскольку правительство не сообщило об отставке, она недействительна, и пленарное заседание должно проголосовать по вопросу о вынесении вотума недоверия.

Однако, столкнувшись с протестом правящей партии против голосования, Альва прервала заседание и созвала представителей фракции на совещание, на котором было решено ждать сообщения, которое поступило спустя некоторое время.

Ранее в парламенте заявили об участии Хуана Сильвы в коррупционных схемах.