Барнаул, , 13:39 — REGNUM Благодаря реализации национального проекта «Демография» в Алтайском крае 2,3 тысячи человек прошли обучение в 2021 году. 84% граждан, прошедших обучение по стандартам Ворлдскиллс, трудоустроены, сохранили работу или стали самозанятыми. Результат был достигнут за счет того, что до 70% времени в каждой программе уделяется практической подготовке.

Переобучение предпенсионеров Kchr.ru

«Человек на практике пробует и осваивает те профессиональные навыки, которые будут востребованы в его дальнейшей работе. Программы длятся от 3 недель до 3,5 месяцев. Можно пройти повышение квалификации или освоить новую профессию. Обучаться можно и с нуля, и на основе уже имеющейся профессии или специальности», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Анастасия Климина из департамента коммуникаций АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». Среди востребованных компетенций Ворлдскиллс в Алтайском крае — поварское дело, дошкольное воспитание, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, социальная работа, ветеринария.

По словам Анастасии Климиной, в 2022 году к реализации программы обучения в рамках нацпроекта «Демография» присоединятся новые колледжи и техникумы.

«Они пройдут строгий квалификационный отбор и смогут обучать граждан по стандартизированным программам Ворлдскиллс, гарантирующим равное качество обучения вне зависимости от того, в каком регионе и населенном пункте находится колледж или вуз, участвующий в проекте», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, программа переобучения в рамках национального проекта «Демография» реализуется с целью расширения возможности трудоустройства граждан, испытывающих сложности с поиском работы, и обеспечения наиболее качественной занятости. Образовательные программы учитывают актуальные запросы работодателей, чтобы выпускники были востребованы на рынке труда.

В 2022 году новые знания получат 145 тысяч человек. Федеральными операторами по организации обучения выступают Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия»), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский государственный университет.