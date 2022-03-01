Рязань, , 14:38 — REGNUM В Рязанской области за прошедшие сутки выписали после выздоровления 2 867 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано 10 летальных исходов.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Всего в Рязанской области выявлено 102 150 носителей инфекции, из них 880 диагнозов подтверждено за минувшие сутки. Справился с заражением 86 831 житель, скончались от осложнений 3044 человека.

По данным на 1 марта, за сутки в ковид-госпитали госпитализировано 127 новых пациентов.