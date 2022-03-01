Москва, 1 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В настоящее время у агрессивных антироссийских действий ультраконцентрированный характер, что было и до этого, однако теперь маски сняты. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Это не первое заявление подобного рода. И да, сейчас эти агрессивные действия против нашей страны носят такой ультраконцентрированный характер. Но эти действия они, собственно, имели место и ранее. Просто, может быть, их не было видно невооруженным глазом», — сказал он, говоря про заявление главы минфина Франции Брюно Ле Мэра о том, что ЕС будет вести с Россией глобальную экономическую и финансовую войну.

При этом представитель Кремля уточнил, что специалисты и ранее знали обо всех дискриминационных мерах, недобросовестной конкуренции Запада и т.п., так как такие вещи существовали и до этого.

«Просто сейчас это все сконцентрировано, предельно сконцентрировано. Ну и, что называется, маски сняты», — пояснил Песков.

Кроме того, он отметил, что в настоящее время у потребителей гиперэмоциональная реакция на рост цен на ряд товаров, однако почеркнул, что это только первая реакция.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин из дайджестов СМИ знает о содержании писем отдельных деятелей культуры, которые выступают против проведения ВС РФ специальной военной операции по защите Донбасса.