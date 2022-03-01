Москва, 1 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Член комитета по безопасности и противодействию коррупции, «депутат новой волны» Бийсултан Хамзаев предложил «отстранять чиновников и сотрудников госкорпораций, несогласных с решением Президента России Владимира Путина, связанным со спецоперацией на Украине».

«Некоторые наши «состоявшиеся» граждане считают, что их карьера в театре, кино и на телевидении, более того, в госкорпорациях и госструктурах позволяет им пренебрегать решением руководства страны, звучат лозунги, в которых я слышу одно — предательство. Считаю, что таким «несогласным» нужно запретить работать на всех государственных должностях. Раз и навсегда, каждому преподать урок: если решение Верховного Главнокомандующего принято — ни шагу назад! С этими «политическими брутами» нам не по пути! В страхе потерять свои визы, европейские виллы и фантики на счетах они готовы пренебречь национальными интересами нашей большой Родины», — подчеркнул депутат.