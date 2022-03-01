Чебоксары, , 14:14 — REGNUM В Чувашии снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом возросло суточное число госпитализированных. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Скорая помощь Юлия Карнаева © ИА REGNUM

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По информации на 1 марта, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 73 489 случаев заражения коронавирусом, в том числе 28 февраля выявлено 148 носителей. По сравнению с 27 февраля количество вновь выявленных случаев заражения сократилось на 50.

Вылечился от ковида в республике 53 291 человек, в том за последние сутки победили коронавирус 50 человек. В целом доля вылечившихся составляет 72,52%.

В то же время госпитализированы в ковидные стационары ещё 54 больных, что на 17 пациентов больше, чем было сутками ранее (27 февраля — 37 человек). Умерли за последние сутки шесть пациентов с коронавирусом, всего в Чувашии скончались 4420 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году для сельских больниц республики закупят 44 санитарных автомобиля.