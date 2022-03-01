Екатеринбург, 1 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Екатеринбурге снова начали поступать сообщения о минировании. Неизвестные оповещают об опасности в детских садах. Информацию об этом подтвердили в департаменте образования города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

В ведомстве отметили, что все спецслужбы уже оповещены. Силовики и персонал детсадов проводят осмотр помещений. Информации об эвакуации не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области задержали 14-летнего подростка, который сообщал о «минировании» школ. Оказалось, что у него был куратор за рубежом.