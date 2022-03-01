Ярославль, 1 марта, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев написал заявление об уходе с поста заместителя председателя постоянной комиссии по экономике и развитию города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Роман Галагаев

Возможной причиной этого решения может быть ситуация с зарубежным счётом жены, который Галагаев указал в своей декларации о доходах за 2020 год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, нарушение выявило управление по противодействию коррупции правительства Ярославской области.

Иметь счета за границей депутатам органов местного самоуправления и членам их семей не запрещено. Запрещено это муниципальным служащим. Как выяснилось, пост зампредседателя постоянной комиссии приравнен к муниципальной службе.

Комиссия муниципалитета по соблюдению запретов провела проверку по этому факту. Сам факт нарушения закона был установлен. В этом случае депутаты могут вынести вопрос о наказании коллеги на заседание муниципалитета. Но пока что они решили этого не делать, ограничившись ответным письмом в областное правительство.