Кемерово, , 14:14 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв провёл рабочую встречу с генеральным консулом Узбекистана в Новосибирске Тимуром Рахмановым. Они обсудили вопросы развития сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, рассказали в правительстве Кузбасса.

Встреча Сергея Цивилёва и Тимура Рахманова Администрация правительства Кемеровской области

«Мы продолжим усиливать взаимодействие в сферах экономики, культуры, спорта и других направлениях», — прокомментировал Цивилёв.

Глава региона поддержал инициативу установить в Кузбассе памятник узбекскому поэту, переводчику, драматургу Усману Насыру, который похоронен в Мариинске.

Было решено, что кемеровская делегация будет участвовать в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте 25−26 марта 2022 года. Кроме того, в Кузбассе 21 марта 2022 года пройдёт мусульманский праздник Навруз.