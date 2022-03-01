Москва, 1 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Первая реакция жителей России на санкции Запада является гиперэмоциональной. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Что касается гиперэмоциональной реакции потребителей: к сожалению, это эмоциональная первая реакция», — сказал Песков.

Он пожелал гражданам России спокойствия и выразил уверенность, что спустя некоторое время «эмоции поутихнут и настанет очередь обычной, спокойной, трезвой оценки происходящего с учетом принимаемых мер по минимизации ущерба и хеджированию рисков».