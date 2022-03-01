Москва, , 14:10 — REGNUM В Кремле рассчитывают, что в европейских странах в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Со временем ведь в ЕС появятся лидеры с широким видением, с осознанием необходимости развития отношений с нашей страной, вот мы тоже будем работать на эту перспективу», — сказал он журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию.

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции не заставят Россию изменить позицию — Песков