Москва, 1 марта 2022, 14:10 — REGNUM В Кремле рассчитывают, что в европейских странах в будущем появятся лидеры, готовые сотрудничать с Россией. Об этом 1 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию.
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