Москва, 1 марта, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл переговоры по телефону с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, передаёт 1 марта сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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Путин подробно объяснил принцу причины, цели и задачи российской специальной военной операции на Украине. В свою очередь, Аль Нахайян отметил, что Россия имеет право на обеспечение национальной безопасности.

Путин и Аль Нахайян также обсудили вопросы российско-эмиратского сотрудничества в политической, торгово-экономической и иных областях, в том числе ход реализации договорённостей в формате ОПЕК+.