Москва, , 14:08 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт несколько международных телефонных разговоров. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин говорит по телефону Kremlin.ru

«Президент работает в Кремле. У него сегодня в течение дня будет несколько международных телефонных разговоров», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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