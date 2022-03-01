Москва, 1 марта, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт несколько международных телефонных разговоров. Об этом 1 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин говорит по телефону

«Президент работает в Кремле. У него сегодня в течение дня будет несколько международных телефонных разговоров», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин не планирует разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.