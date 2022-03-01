Москва, 1 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Введение санкций со стороны Евросоюза никак не влияет на жизнь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Об этом он заявил ТАСС.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Нет, никак не влияет», — сказал Песков.

По его словам, он, как и президент РФ Владимир Путин, «индифферентно» отнёсся к санкциям Евросоюза.