Москва, 1 марта 2022, 14:12 — REGNUM Россия по-прежнему считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 1 марта журналистам.
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«Да, продолжает, это президент Украины», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Представителя Кремля также спросили, относится ли украинский лидер к силам, которые следует денацифицировать. Зеленский — «не военный объект», ответил Песков, однако как президент он может приказать сложить оружие, и это позволит избежать жертв.
Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что президент РФ Владимир Путин по-прежнему не планирует вступать с Зеленским в переговоры.
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