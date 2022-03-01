Кабул, 1 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа сообщает, что первая партия индийской пшеницы весом 2500 тонн из запланированных 10 000 тонн, достигла Афганистана. По данным ВПП, поставка является частью безналичного вклада Индии и будет роздана голодающим семьям. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Алексей Колчин ИА REGNUM Пшеница

«Мы благодарим правительство Индии и её народ за своевременную помощь и надеемся, что эта помощь будет продолжаться», — сказала Мари-Эллен Мак-Грегор, координатор ВПП в Афганистане.

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Организация заявляет, что к 2022 году она оказала помощь более 11 миллионам человек в Афганистане и более чем 15 миллионам — в 2021 году.

Последние данные ВПП показывают, что 95% жителей страны не имеют достаточно еды, и эта цифра достигает 100% среди домохозяйств, возглавляемых женщинами.

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Отгрузка индийской пшеницы в Афганистан через Пакистан была приостановлена на пять месяцев, а на прошлой неделе пакистанские официальные лица объявили, что отгрузка первой партии начнётся на пограничном переходе Вагах.