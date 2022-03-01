Москва, , 14:33 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым поинтересовался причинами снижения в городе темпов жилищного строительства. Беглов объяснил главе государства, что это временное явление, причиной которого стала необходимость навести порядок в отрасли и избавиться от недобросовестных застройщиков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин и Александр Беглов Kremlin.ru

Кадры встречи президента и губернатора показал 1 марта телеканал «Россия 24».

Владимир Путин отметил, что в работе администрации Петербурга есть определенные успехи, такие как самая низкая безработица среди регионов РФ, неплохой уровень доходов горожан, несмотря на пандемию, вырос валовый региональный продукт, решается проблема ветхого жилья.

«Но я предлагаю поговорить о проблемных вопросах, — сказал президент. — Например, один из них <…> несколько снизилась стройка, объем строительства. Это так или можно отметить какие-то другие тенденции? Есть и другие вопросы».

Отвечая на вопрос президента, Александр Беглов признал снижение и объяснил его причины.

«Мы были первыми в стране, которые строили очень много жилья. Мы приступили к реформе строительного комплекса <…> Строили жильё как пирожки, а социальная инфраструктура отставала. У нас был огромный дисбаланс между социальной и жилой структурой», — объяснил Беглов.

Он отметил, что принято постановление, согласно которому ввод нового жилья возможен только с одновременной сдачей социальных объектов.

«Это вы насчет бизнеса?» — спросил Путин, добавив, что для таких объектов нужно софинансирование.

«Мы не хотим, чтобы инвестор разорился. По нормам. Вот сколько жилья, по норме столько должно быть социальных объектов. Остальное город либо выкупает, либо строит за собственные средства. По честному всё», — ответил Беглов. Он добавил, что из этой сферы «прогнали много жуликов».

Беглов напомнил, что в 2018 году, когда он был назначен и.о. губернатора, в городе было 96 недостроев по социальным объектам, сегодня осталось только восемь.

«Досталось около миллиона квадратных метров проблемных домов. <…> В 2023 году мы по всем дольщикам и всем проблемным домам разных категорий выдадим ключи. Нашли решения. Большая сложная проблема, но мы её решили. Строятся дома, достраиваются дома», — сказал губернатор, уточнив, что для этого пришлось привлечь других инвесторов.

«По тем жуликам — возбуждены уголовные дела, кто-то в бегах, кто-то находится под следствием. Но самое главное — в Санкт-Петербурге принято решение, что только комплексная застройка. Естественно, после этого снизился процент ввода жилья. Но это и хорошо. Нам хватает жилья. У нас 27,5 кв. метров на человека. То есть, мы обеспечиваем, у нас такой проблемы нет…», — рассказал Беглов.

«Проблема всегда есть, — прервал его Путин. — В том числе коммуналки и так далее. Но сама по себе постановка вопроса правильная, конечно. И то, что вы приняли решение строить комплексно, одновременно с социалкой, — это абсолютно верно, иначе просто людям некуда податься, а имеющаяся сеть будет переполнена. Но пока здесь точно есть над чем работать. В целом сеть социальных учреждений (Петербурга) она даже чуть помощнее, чем во многих других субъектах РФ. Но нельзя эту позицию терять. Ситуация не должна ухудшаться, наоборот, должна только улучшаться», — потребовал президент России.

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