Симферополь, 1 марта 2022, 14:04 — REGNUM Факты необоснованного завышения цен выявлены в Республике Крым. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 1 марта.
Глава правительства Крыма подчеркнул — поставки продовольствия в крупные торговые сети, супермаркеты, в магазины идут без перебоев, ситуация со снабжением региона и с ценами на продукты питания полностью стабильная.
Отметим, ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о росте цен на электронику, а также на импортные продовольственные товары на территории Крыма.