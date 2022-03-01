Симферополь, , 14:04 — REGNUM Факты необоснованного завышения цен выявлены в Республике Крым. Об этом заявил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк 1 марта.

Фрукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К сожалению, имеются факты необоснованного завышения цен некоторыми предпринимателями, которые зачастую носят спекулятивный характер. Никаких объективных оснований для дефицита товаров, а также повышения цен на продукты питания в Крыму нет», — приводят слова крымского премьера в пресс-службе правительства.

Глава правительства Крыма подчеркнул — поставки продовольствия в крупные торговые сети, супермаркеты, в магазины идут без перебоев, ситуация со снабжением региона и с ценами на продукты питания полностью стабильная.

Отметим, ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о росте цен на электронику, а также на импортные продовольственные товары на территории Крыма.