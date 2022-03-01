Астана, 1 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение переименовать правящую партию республики «Нур Отан» («Свет Отечества»), председателем, которой он является. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Билборд партии «Нур Отан»

Внеочередной съезд «Нур Отан» начался 1 марта. Токаев отметил, что предложенное название «Аманат» имеет особый символизм.

«В переводе слово «манат» означает завет предков, наказ будущим поколениям, — сказал казахстанский лидер. — Оно олицетворяет немеркнущие идеалы независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей родины, которые завещали нам предки».

Сообщается, что участники съезда также поддержали переименование партии.

Стоит отметить, ранее переименовать партию «Нур Отан» предложил депутат парламента Казахстана Ерлан Кошанов. Он заявил, что требуется обновление партии, а для этого нужно поменять и ее название, «чтобы наполнить новым значением деятельность организации».