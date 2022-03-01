Минск, , 14:01 — REGNUM Министерство обороны Белоруссии 28 февраля опубликовало официальное заявление в связи с распространением информации об участии белорусских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. Официальный Минск вновь подтвердил свою прежнюю позицию.

Белорусские военные Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В связи с обращениями граждан в адрес военного ведомства о возможном участии белорусских военнослужащих в боевых действиях за пределами Республики Беларусь сообщается следующее: белорусские военнослужащие выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил по предназначению в 2021/2022 учебном году только в пределах границ Республики Беларусь и участия в специальной военной операции на территории Украины не принимают», — сказано в заявлении минобороны Белоруссии.

Там разъяснили гражданам, которые в перемещении военной техники либо одиночных образцов сразу усматривают переброску сил на Украину, следующее: «1. Вооруженные Силы Республики Беларусь занимаются в соответствии с планом подготовки по предназначению и перемещение техники и личного состава является обычным процессом. 2. Мы уже неоднократно заявляли, что часть сил и средств военного ведомства выполняют задачи по усилению охраны участков Государственной границы Республики Беларусь, в том числе на ее южном направлении».

Накануне, 27 февраля Александр Лукашенко публично заявил, что в боевых действиях на территории Украины не участвует ни один белорусский солдат, не задействовано ни одного белорусского патрона, не говоря уж о военной технике. Белорусская политэмиграция утверждает обратное, однако до сих пор не представила тому ни единого доказательства.