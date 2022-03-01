Москва, , 14:00 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков индифферентно относится к санкциям против себя. Об этом 1 марта он сказал журналистам.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Нет, никак не влияют», — ответил Песков на вопрос о влиянии санкций на его жизнь.

При этом он добавил, что со временем в Европе появятся лидеры с широким видением и осознанием необходимости развития отношений с Россией.

«Вот мы тоже будем работать на эту перспективу», — заключил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков заявил, что персональные санкции против руководителей России не могут заставить их изменить свою позицию.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции не заставят Россию изменить позицию — Песков