Москва, , 14:01 — REGNUM Подведены итоги благотворительного проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», который продолжался весь 2021 год. Весной прошлого года была организована инклюзивная программа для молодёжи — марафон и восьминедельный курс-погружение с игровыми механиками и с тренерской поддержкой. Во втором полугодии прошли массовые курсы для широкой молодёжной аудитории с двумя практическими чемпионатами — учебным и конкурсным. Всего в 2021 году в проекте приняло участие свыше 21 тыс. человек из 300 городов и населённых пунктов России, а также 31 зарубежной страны. Об этом сообщает оргкомитет проекта.

В первом полугодии 2021 года прошла восьминедельная образовательная программа для широкой молодёжной аудитории, в том числе для ребят с инвалидностью. По результатам пятидесяти часов онлайн занятий слушатели собрали своё первое портфолио работ: программу на языке Python, интеллектуальный чат-бот, свою первую модель машинного обучения и др.

«Во втором полугодии команда проекта создала два массовых открытых онлайн-курса на популярной среди молодёжи образовательной онлайн-платформе Стэпик, у которой пять миллионов подписчиков», — отметила руководитель проекта «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля», директор АНО «Русская школа программирования» Ольга Солодянникова.

По её словам, оба курса были посвящены знакомству со сферой деятельности, связанной с аналитикой данных и профессиональной обработкой больших объёмов данных, прогнозированием и построением математических моделей прогнозирования (big data и data science).

«На первый курс, для начинающих, записалось более десяти тысяч человек; на второй, для продолжающих изучать тему, — более шести тысяч слушателей. В числе спикеров — преподаватели МГУ, МФТИ, лидеры отрасли, сотрудники МегаФона. Курсы получили высокую оценку среди их участников — 4,6 и 4,5 балла соответственно из 5,0 возможных», — подчеркнула Ольга Солодянникова.

Практическим закреплением знаний обоих курсов стали два чемпионата — для новичков Live Coding Battle, где можно было решить простые задачи на машинное обучение и закрепить знание языка программирования Python в сфере анализа данных. Второй чемпионат организовали для продолжающих — неХакатон, где участники решали объёмную задачу на прогнозирование трафика базовых станций сети сотовой связи.

Партнёром мероприятий выступил Благотворительный фонд МегаФона. Помимо финансовой поддержки партнёры помогли с подготовкой методической программы курсов, предоставили собственную высокотехнологичную видеостудию для записи курсов, предоставили реальный датасет (анонимизированный набор данных), на котором участники чемпионата по машинному обучению смогли решить предиктивную задачу.

Благодаря HR-команде партнёра удалось провести карьерный трек, в котором его участники получили актуальные рекомендации по оформлению своих резюме и по прохождению собеседований, в том числе технических на должность стажёров дата-аналитиков и саентистов.

Участники карьерного трека признались, что очень волновались во время публичного интервью, но именно такая «встряска», по их словам, смотривировала ребят к более глубокому изучению теории, возвращению к самостоятельным занятиям и практикам, а самое главное — к большему пониманию того, что от них ожидают на собеседовании.

«Теперь я гораздо увереннее чувствую себя на интервью, потому что понимаю, что от меня ждут, какие знания и навыки мне нужно продемонстрировать, какие вопросы мне могут задать и почему именно такие, а не другие», — рассказала одна из участниц публичных интервью Юлия Фокина.

По результатам карьерного трека к рассмотрению рекрутерами было предложено 48 резюме, 4 из которых нашли отклик у команды Big Data МегаФона на потенциальные стажировки.

Благодаря организованным курсам Русская школа программирования была удостоена премии образовательной платформы Stepik Award 2021, как лучший новый автор на платформе. Причём школа была заявлена в двух номинациях сразу.

Напомним, «Искусственный интеллект: быстрый старт с нуля» — благотворительный проект, помогающий школьникам и студентам из регионов, в том числе ребятам с ограниченными возможностями здоровья, знакомиться с направлениями искусственного интеллекта. Проект был впервые запущен в 2020 году. Почти за два года в нём приняло участие более 26,5 тыс. человек из 300 городов и населённых пунктов России, а также 32 зарубежных стран, в том числе стран СНГ. Проект реализуется АНО ДО «Русская школа программирования» при поддержке компании МегаФон и Фонда Президентских Грантов.