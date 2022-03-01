Москва, 1 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Россия не имеет отношения к возможности проведения выборов на Украине в будущем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Кремль не имеет никакого отношения к выборам на Украине», — сказал Песков.

По его словам, Россия не может как-либо участвовать в каких-либо выборах на Украине, поскольку это другое государство.