Эр-Рамади, Ирак, , 14:05 — REGNUM Службы безопасности Ирака провели масштабную антитеррористическую операцию в провинции Аль-Анбар. Об этом 1 марта сообщает Al-Sumariya со ссылкой на региональное командование иракской армии.

Вертолёт ВВС Ирака U.S. Air Force

По последним данным, целью операции стали спящие ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два самолёта F-16 ВВС Ирака нанесли удар по выявленным укрытиям боевиков. В результате атаки трое террористов были убиты.

«Мы продолжим налаживать координацию между службой разведки и армией для преследования остатков террористических банд в Аль-Анбаре», — сообщил источник.