Эр-Рамади, Ирак, 1 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Службы безопасности Ирака провели масштабную антитеррористическую операцию в провинции Аль-Анбар. Об этом 1 марта сообщает Al-Sumariya со ссылкой на региональное командование иракской армии.

U.S. Air Force Вертолёт ВВС Ирака

По последним данным, целью операции стали спящие ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Два самолёта F-16 ВВС Ирака нанесли удар по выявленным укрытиям боевиков. В результате атаки трое террористов были убиты.

«Мы продолжим налаживать координацию между службой разведки и армией для преследования остатков террористических банд в Аль-Анбаре», — сообщил источник.