Кемерово, , 13:59 — REGNUM В Кемерове за дачу взятки в крупном размере перед судом предстанет директор автодорожного предприятия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Выяснилось, что с ноября по август 2020 года мужчина согласился на предложение директора филиала Федерального управления автомобильных дорог «Сибирь» и дал указание подчинённому оплатить из бюджета организации работы по дорогостоящему ремонту личного автомобиля. Директор филиала же пообещал покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенным госконтрактам. Ремонт автомобиля обошелся в 165 тысяч рублей.

Отметим, что в отношении директора филиала также возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно расследуются.