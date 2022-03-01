Москва, , 13:58 — REGNUM Правительство России подготовило решения по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

Он рассказал, что на оперативном совещании в правительстве 28 февраля была продолжена работа «над решениями, которые нужны для поддержания экономической и финансовой стабильности».

«Особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса», — сказал он.