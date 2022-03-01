Москва, 1 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Правительство России подготовило решения по поддержке бизнеса в условиях санкций. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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Он рассказал, что на оперативном совещании в правительстве 28 февраля была продолжена работа «над решениями, которые нужны для поддержания экономической и финансовой стабильности».

«Особое внимание мерам по поддержке отечественного бизнеса», — сказал он.