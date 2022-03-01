Москва, 1 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В ответ на санкции Запада лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил поставлять газ в Европу по биржевым ценам за рубли и с предоплатой, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

ИА REGNUM Газ

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"Давайте торговать так, как нам выгодно, например, поставлять газ по биржевым ценам. Пусть даже с дисконтом. Вы же за свободный рынок? Ну так распишитесь-получите», — отметил Миронов.

Причем он настаивает на стопроцентной предоплате.

«И только в рублях. Чтобы средства поступали на счета российских банков. Пусть европейцы платят втридорога и укрепляют российскую валюту», — предлагает парламентарий.

На самом деле варианты могут быть разными, но все они самым плачевным образом скажутся на европейских реалиях, рассуждает Миронов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что европейцы пострадают из-за мер, введенных против России.

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