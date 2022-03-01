* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:55 — REGNUM Источники, близкие к генералу Низамиддину Дадхо, бывшему начальнику Департамента дорожного движения Кабула, говорят, что он был убит талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после обыска его дома. Они утверждают, что боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неуважительно относились к отставному генералу и оскорбляли его. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

После эскалации столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Фронтом национальным сопротивления Афганистана, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски домов в нескольких частях Кабула.

По словам очевидцев, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют чрезмерную силу при обыске домов людей.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивают дома людей в поисках оружия, снаряжения и транспортных средств бывших военных и гражданских чиновников.