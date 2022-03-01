Париж, , 13:54 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан отправится с визитом в Польшу, передает BFM TV.

Жан-Ив Ле Дриан Jim Mattis

Министр иностранных дел Франции встретится со своими немецкими и польскими коллегами в городе Лодзь, затем Жан-Ив Ле Дриан отправится на границу между Польшей и Украиной, где объявит о французской гуманитарной помощи для беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что хочет арестовать активы российских олигархов.

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