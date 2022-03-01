Таллин, , 13:54 — REGNUM Энергосетевое предприятие Elektrilevi можно объединить с крупнейшей энергосетевой корпорацией страны Elering в случае согласия собственника, то есть государства, считает председатель правления Elering Таави Вескимяги.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

В интервью порталу новостей гостелерадиовещания ERR он сообщил, что правительство закажет анализ относительно отделения Elektrilevi от головного предприятия, энергомонополиста страны Eesti Energia и после этого решит, насколько целесообразно объединение Elektrilevi и Elering.

Сам Вескимяги считает объединение разумным шагом: «Ни для кого не секрет, что в последние шесть-семь лет я активнее всех выступал за создание единого предприятия в стране. Это можно было бы осуществить».

По его словам, анализ на тему возможности совместного управления Elering и Elektrilevi энергосетевым рынком показал появление синергетического эффекта от совместного планирования инвестиций и развития общей энергосети Эстонии, а также серьезную экономию средств на эксплуатационных расходах.